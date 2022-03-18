16:24 | 18.03.2022
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Захищаючи Київ від агресії російської федерації, загинув Іван Анін з Тернопільщини

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Захищаючи від агресії російської федерації столицю нашої держави загинув Іван Анін з с. Боложівка Шумського району. Про це повідомляє міський голова Шумську Володимир Боярський

Анін Іван Аркадійович народився 11 вересня 1998 року. З 8 грудня 2020 року проходив службу в Національній гвардії України м.Київ, з 26.11.2021 на службі за контрактом.  

Прикро, що втрачаємо кращих. Біль нестерпний та він не припиняється, бо ж ворог вбиває наших захисників… Рани в серцях кровоточать…
Про місце та час зустрічі тіла загиблого Героя та дату похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять! Щирі співчуття родині захисника…

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