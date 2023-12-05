14:07 | 5.12.2023
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На Тернопільщині через морози загинули двоє пенсіонерів

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Відразу двоє людей загинули 4 грудня на території Тернопільської області.
Орієнтовно о 07.30 годин, по вул. Генерала Мирона Тарнавського, що в м. Тернополі, знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблий, 79-річний місцевий житель, лежав у посадці між гаражним кооперативом «Автопромінь» та церквою Святого Духа УГКЦ.

Майже одночасно з цим, схожий випадок стався в с. Литвинів Підгаєцької територіальної громади. Тут, поблизу власного подвір’я, замерз 65-річний місцевий житель.

Як стало відомо «Погляду», ймовірною причиною смерті обох чоловіків є загальне переохолодження організму.



ГУ ДСНС України у Тернопільській області для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з впливом низьких температур, наголошує:

1.Одягайтесь відповідно до сезону та температури зовнішнього середовища: Важливо носити теплий та вітрозахисний верхній та нижній одяг.
2.Уникайте тривалого перебування на морозі: При довгому перебуванні на відкритому повітрі регулярно робіть короткі перерви у приміщеннях, аби зігрітися.
3.Не переохолоджуйте обличчя: Захищайте обличчя від холоду, використовуючи шарф чи маску.
4.Утримуйтесь від споживання алкоголю: Алкоголь може призвести до розширення судин, що призводить до втрати тепла. Варто утриматись від споживання перед виходом на мороз.
5.Уникайте переохолодження вдома: Зберігайте теплу температуру в приміщенні та одягайтеся відповідно.
6.Будьте обережні зі спортивною активністю: В умовах морозу зменште інтенсивність фізичних вправ, особливо якщо ви не звикли до такого роду активності.
7.Зберігайте руки і ноги сухими: Волога може прискорити переохолодження. Віддавайте перевагу водонепроникним взутю та одягу.
8.Завжди маєте запас на випадок надзвичайних ситуацій: У вас має бути завжди під рукою невеликий запас теплих одягу в автомобілі або сумці.
9.Слідкуйте за симптомами переохолодження: Якщо ви відчуваєте незвичайний холод, слабкість, дратівливість, оніміння частин тіла, терміново прийміть заходи, щоб зігрітися.
10.Пам’ятайте про теплі напої: Гарячі напої допомагають зберігати тепло в організмі. Зазвичай, чашка гарячого чаю або кави – чудовий спосіб зігрітися.
Зберігайте тепло, бережіть себе! 🧤🔥

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