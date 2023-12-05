На Тернопільщині через морози загинули двоє пенсіонерів





ГУ ДСНС України у Тернопільській області для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з впливом низьких температур, наголошує:

1.Одягайтесь відповідно до сезону та температури зовнішнього середовища: Важливо носити теплий та вітрозахисний верхній та нижній одяг.

2.Уникайте тривалого перебування на морозі: При довгому перебуванні на відкритому повітрі регулярно робіть короткі перерви у приміщеннях, аби зігрітися.

3.Не переохолоджуйте обличчя: Захищайте обличчя від холоду, використовуючи шарф чи маску.

4.Утримуйтесь від споживання алкоголю: Алкоголь може призвести до розширення судин, що призводить до втрати тепла. Варто утриматись від споживання перед виходом на мороз.

5.Уникайте переохолодження вдома: Зберігайте теплу температуру в приміщенні та одягайтеся відповідно.

6.Будьте обережні зі спортивною активністю: В умовах морозу зменште інтенсивність фізичних вправ, особливо якщо ви не звикли до такого роду активності.

7.Зберігайте руки і ноги сухими: Волога може прискорити переохолодження. Віддавайте перевагу водонепроникним взутю та одягу.

8.Завжди маєте запас на випадок надзвичайних ситуацій: У вас має бути завжди під рукою невеликий запас теплих одягу в автомобілі або сумці.

9.Слідкуйте за симптомами переохолодження: Якщо ви відчуваєте незвичайний холод, слабкість, дратівливість, оніміння частин тіла, терміново прийміть заходи, щоб зігрітися.

10.Пам’ятайте про теплі напої: Гарячі напої допомагають зберігати тепло в організмі. Зазвичай, чашка гарячого чаю або кави – чудовий спосіб зігрітися.

Зберігайте тепло, бережіть себе! 🧤🔥