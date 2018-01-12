Тернопільська область продає недобудований житловий будинок

02 лютого 2018 року на аукціоні в електронній формі Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) буде проведено повторний продаж недобудованого 40-квартирного житлового будинку (друга черга).

Електронні торги триватимуть з 11.00 до 13.00.

Об’єкт повернутий в державну власністьта знаходиться по вул. Паращука, 5, м. Теребовля на земельній ділянці площею 0,2211 га.

По будівлі, в цілому, закінчено влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Готовність об’єкта становить: до 5,56 %.

Початкова ціна об’єкта складає 647,112 тис грн.

Кінцевий термін прийняття заяв: 29 січня 2018 року до 17.00 год.

Бажаючі придбати об’єкт можуть оглянути його за місцем розташування у робочі дні. Отримати більш детальну інформацію щодо об’єкта та умов його продажу можна в РВ за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87.