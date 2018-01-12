У Бережанах скандал через пошкоджену могилу родини почесного громадянина Ореста Гижі

Ще у серпні 2017 році пошкодили могилу сину почесного громадянина міста Бережани Ореста Марковича Гижі – Богдану Гижі. Але відновлюваних робіт досі не проводили. Це активно обговорюють місцеві мешканці в групі НА ВІГЛІ в Бережанах.

Про це повідомлено родину, товариство “Лемківщина”, краєзнавчий музей, міську раду і навіть поліцію, бо підозрювали ознаки вандалізму. З часу пошкодження пам’ятника (на цвинтарі сотні пошкоджених памятників) родичі чи наймані ними працівники відновлювальних робіт не проводили.

Вважаю, що ініціатива із благоустрою пам’ятника (пам’ятників) має бути лише з боку родини або з їх погодження. За благоустрій на території міських цвинтарів відповідає міське комунальне підприємство “Господар” та представники громади, дотримуючись “Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань” (2003), – коментує подію Галина Проців.

За словами Галини Львівської, про цю ситуацію знають у родині Гижі. Ще влітку жінка повідомила сину Роману, який обіцяв все переробити.

Я думаю,що це справа родини, – пише вона.