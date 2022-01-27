Тернопільська область в зоні ризику

З 27 січня з 00:00 на території Рівненської області почали діяти карантинні обмеження «червоної» зони.

Наразі Івано-Франківська область вже знаходиться на «червоному» рівні епіднебезпеки. Також у зоні ризику — Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області.

Як зазначають експерти Київської школи економіки, за останній тиждень в Україні рівень захворюваності на COVID-19 збільшився на 101%, госпіталізацій — на 38%, водночас кількість летальних випадків зменшилася на 11%.