Тернопільська суддя Стадник стала на бік фірми-халтурниці з Луцька?

Неодноразово ми писали про дворічну судову тяганину між ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» та Службою автомобільних доріг у Тернопільській області. Хто читає про цю справу вперше, проведемо невеличкий екскурс у минуле.

У 2012 році народним депутатом від півночі Тернопільщини «пропихали» регіонала Володимира Клименка. Банкіру прихвосні Януковича робили імідж Великого відновлювача доріг області. Втім, всі дороги, на яких піарився регіонал, ремонтувалися за кредитні кошти і то лише «своїми» фірмами. У зв’язку з відсутністю альтернативи, Служба автомобільних доріг підписала у 2012 році договір з підрядною організацією «Луцькавтодор-Сервіс». Втім, коли ремонт був завершений, стало зрозуміло – приймати такий ремонт буде злочином. Акти про прийом-передачу об’єкту реконструкції не підписували.

Міжремонтні строки на такого роду роботи становлять 6-8 років. Однак, на «відремонтованій» ділянці дорожнє покриття почало руйнуватись набагато швидше.

Пройшли роки, перш ніж луцькі псевдоремонтники набралися нахабства і звернулися до суду. За неякісний ремонт вони захотіли 32 мільйони гривень.

Тернопільський господарський та Львівський апеляційний господарський суди стали на бік волинських зайд. Громадські активісти, котрі виступили проти перерахування фірмі-халтурниці державних мільйонів,навіть почули від тернопільської судді Надії Бурди зізнання, що «її підставили».

Вищий господарський суд України захистив державні гроші від дерибану. Він скасував рішення судів нижчих інстанцій та зобов’язав Тернопільський господарський суд розглянути справу з врахуванням висновків експертів. Останні, нагадаємо, визнали, що роботи ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» виконала з порушенням технології і прийняти їх не можна.

Розглядати справу по «другому колу» доручили Марії Семенівній Стадник. Втім, заміна служителя Феміди, схоже, не скасовує симпатії Тернопільського господарського суду до ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Так, вчора суддя не перенесла засідання, попри відсутність представника відповідача, Служби автомобільних доріг. Юрист державної установи була на лікарняному, про що сповістила суд. Втім, Марія Стадник заслухала клопотання адвоката позивача. Він затребував проведення експертизи на «ремонтованій» «Луцькавтодор-Сервіс» ділянці. До слова, юрист, пан Козак, оголосив судді перелік експертів, яких позивач хоче залучити. Усі вони, за дивним збігом, з Харкова.

Сьогодні на засіданні Марія Семенівна звинуватила САД у затягуванні справи та таки призначила експертизу. Згідно законодавства, дороги Тернопільщини мають обстежувати фахівці з Київського науково-дослідного інституту. Втім, суддя вирішила, що експертизу можуть провести лише….харківські науковці. Знову випадковість? Та видається, що це радше добре розіграна вистава. Колєжанка Бурди Стадник ніяк не може прийняти рішення, котре б вдарило по кишені та домовленостях першої.