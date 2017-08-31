1 вересня у Тернополі поховають Володимира Стаюру

У зв’язку із трагічною загибеллю депутата Тернопільської міської ради сьомого скликання, Почесного громадянина міста Тернополя, активного учасника Революції гідності, керівника Штабу національного спротиву, учасника АТО – заступника командира окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» Стаюри Володимира Івановича у Тернополі 31 серпня оголошено Днем жалоби. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.

У День жалоби в місті приспустять Державний Прапор України на усіх будинках і спорудах комунальної власності, а також будуть відмінені концертні заходи та спортивні змагання.

Програма прощання з Почесним громадянином Тернополя Володимиром Стаюрою

31.08.17

18:00 – прибуття літака з труною у Львівський аеропорт.

21:00 – зустріч скорботного кортежу на кордоні Тернопільської області.

21:30 – в’їзд скорботного кортежу із тілом Володимира Стаюри в м. Тернопіль (Львівська траса).

01.09.17

12:00 – поминальна панахида в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

13:15 – Літургія та чин похорону в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

14:40 – вихід пішої похоронної процесії на Микулинецьке кладовище.

16:00 – Церемонія поховання Володимира Стаюри на Микулинецькому кладовищі.

У зв’язку із проведенням пішої похоронної процесії з центральної частини м. Тернополя в напрямку Микулинецького цвинтаря 1 вересня із 14:40 до 16:00 буде перекрито проїзд.