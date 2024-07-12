01:05 | 14.07.2024
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Півгектара лісу поблизу Тернополя віддали підприємцю

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Прокурори вимагають повернути у власність держави лісову ділянку вартістю майже 22 млн грн, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури звернулись до суду з позовом в інтересах держави про визнання недійсним договору тимчасового довгостроково користування лісовими угіддями, укладеного директором однієї з філій ДП «Ліси України» з підприємцем, та повернення державі лісової ділянки вартістю майже 22 млн гривень.

З’ясовано, що частина лісу Тернопільського лісництва площею майже півгектара поблизу обласного центру надана суб’єкту підприємницької діяльності у платне довгострокове тимчасове користування без її вилучення у постійного лісокористувача для рекреаційних цілей з порушенням вимог закону, без погоджень та рішень уповноважених державних органів.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі.

 

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