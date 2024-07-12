Півгектара лісу поблизу Тернополя віддали підприємцю

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури звернулись до суду з позовом в інтересах держави про визнання недійсним договору тимчасового довгостроково користування лісовими угіддями, укладеного директором однієї з філій ДП «Ліси України» з підприємцем, та повернення державі лісової ділянки вартістю майже 22 млн гривень.

З’ясовано, що частина лісу Тернопільського лісництва площею майже півгектара поблизу обласного центру надана суб’єкту підприємницької діяльності у платне довгострокове тимчасове користування без її вилучення у постійного лісокористувача для рекреаційних цілей з порушенням вимог закону, без погоджень та рішень уповноважених державних органів.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі.