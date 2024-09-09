Нічого містичного, – хто розводить фейки про смерть жінки у монастирі МП у Кременці

Біля відомого монастиря раптово померла жінка, яка прийшла з колегами перевірити стан пам’яток.

Стали відомі подробиці загадкової смерті 42-річної працівниці Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, яка днями прийшла з колегами для перевірки Богоявленського монастиря, але так і не змогла її провести.

В соцмережах цьому випадку приписують частку містицизму, мовляв, жінка, представниця держзаповідника, яка прийшла перевіряти монастир раптово померла на його території не випадково. В соцмережах дописувачі кажуть, що жінка начебто сказала щось негативне на адресу чорниць. Але цього не підтверджує ні поліція, спростовує це і керівник держзаповідника.

Ситуацію в коментарі для ТСН.ua прокоментували представник відділу комунікацій поліції Тернопільщини Андрій Василик та директор держзаповідника Василь Ільчишин.

“Мав місце факт смерті жінки. Вона раптово померла у монастирі. За попередньою інформацією, була природня смерть. Є інформація, що це трапилось під час обстеження монастиря”, – повідомив ТСН.ua Андрій Василик.

Своєю чергою, керівник заповідника Василь Ільчишин в коментарі для ТСН.ua каже, що з’явилося багато фейків щодо обставин смерті колеги.

“По-перше, це була не перевірка Мінкульта. Це була наша внутрішня перевірка, оскільки цей комплекс споруд є на балансі заповідника”, – каже очільник заповідника.

За його словами, рік тому в цьому монастирі закінчився договір оренди і зараз триває судовий процес.

“З боку користувача є низка порушень земельного, пам’ятко-охоронного, будівельного законодавства. Відповідно, ми маємо всі ці моменти з’ясувати. Це вже був третій чи четвертий раз, коли ми прийшли до монастиря. Ніяких конфліктних ситуацій не було. Ми цивілізовано приходили щотижня та звіряли стан пам’яток та охоронної зони”, – каже Василь Ільчишин.

Про день смерті співробітниці він каже наступне: “В той день, коли сталась трагедія, наші працівники прийшли до монастиря. Представники монастиря сказали зачекати їхнього адвоката, після чого будемо працювати. Конфліктів не було, наші працівники тихо чекали їхнього адвоката, щоб проводити візуальне обстеження. Це була навіть не перевірка, а візуальне обстеження стану пам’ятки і охоронної зони цих пам’яток. Коли чекали адвоката – сталася раптова смерть співробітниці. Як виявилось, у неї було хворе серце. Не було такого, щоб з нашого боку хтось провокував, чи з боку представників монастиря”.