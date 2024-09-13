15:38 | 13.09.2024
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Тернопільські рятувальники протягом минулої доби 6 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

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Протягом минулої доби бійці ДСНС 5 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах у місті Тернопіль та Кременець, с. Білокриниця Підгаєцької ТГ, с. Шибалин Бережанської ТГ, с. Гуштинка Скала-Подільської ТГ. 

Також було виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни. У подальшому небезпечна знахідка буде знешкоджена у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

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