Тернопільські рятувальники протягом минулої доби 6 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Протягом минулої доби бійці ДСНС 5 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах у місті Тернопіль та Кременець, с. Білокриниця Підгаєцької ТГ, с. Шибалин Бережанської ТГ, с. Гуштинка Скала-Подільської ТГ.

Також було виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни. У подальшому небезпечна знахідка буде знешкоджена у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.