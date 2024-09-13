У колективі Тернопільської митниці – нові спеціалісти

У рамках реалізації HR-стратегії Держмитслужби, яка спрямована на залучення студентів профільних вищих навчальних закладів до проходження служби у митних органах, і меморандуму про взаємодію та співробітництво між Держмитслужбою та Західноукраїнським національним університетом Тернопільська митниця продовжує оновлювати кадровий склад амбітною та вмотивованою молоддю.

Сьогодні ще шестеро нових фахівців стали частиною працівників Тернопільської митниці. П’ятеро з них – студенти Західноукраїнського національного університету.

Присяга – це початок служби для кожного митника, тож новопризначені урочисто присягнули гідно нести звання державного службовця, вірно служити народу України, дотримуючись основних принципів державної служби.

Вітаємо колег з призначенням на посади.

Бажаємо професійного розвитку та успішної реалізації своїх знань у митній справі.