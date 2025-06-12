В Індії розбився пасажирський авіалайнер. На борту перебували понад 240 людей

Літак “Boeing 787” вилетів з летовища у місті Ахмедабад близько 10-ї ранку. Борт тримав курс до лондонського аеропорту Гетвік, – підтвердили у компанії-перевізнику “Air India”.

Менше ніж за хвилину після злету – лайнер впав. Орієнтовна втрата керованості сталася на висоті менше 200 метрів. У Мінавіації Індії оголосили червоний режим готовності. Рятувальні команди вже перекинули до місця падіння. Перевізник почав розслідувати обставини катастрофи.