Для чого у Тернополі збирали 258 учнів

У двадцять п’ятий раз Тернопільське обласне відділення Малої Академії наук України, від часу свого заснування, зібрало кращих юних дослідників і винахідників області. Власні науково-дослідницькі роботи цьогоріч захищали 258 учнів. Серед них були учасники міжнародних і всеукраїнських конкурсів, виставок та інших творчих проектів.

Яскравим і захоплюючим стало для учасників конкурсу його відкриття у залі Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка за участю поета, літературного діяча та громадського активіста – Юрія Вітяка.

Юних науковців привітали президент обласного територіального відділення Малої академії наук України, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Ясній П. В., ректор ТНТУ ім. І. Пулюя; заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Зварич Г. В., директор обласного відділення МАН України Мигайчук О. М.

Серед 46-ти членів журі, які співпрацюють з Тернопільським обласним територіальним відділенням МАНУ, 6 докторів наук, 34 кандидати наук, 6 викладачів навчальних закладів вищої освіти.

Конкурс науково-дослідницьких робіт серед учнів-членів Малої академії наук України вчергове довів, що серед юних науковців Тернопільщини є творчі, винахідливі та неординарні особистості.

Перспективні дослідження вони представили з таких напрямків: науково-технічної творчості, фізики, інформаційних технологій, біології, хімії та медицини, іноземних мов, літературної творчості та філології, історії і географії, краєзнавства, релігії, філософії, соціології, педагогіки.

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