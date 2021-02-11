Тернопільський суд зобов’язав АТ “Укрзалізниця” сплатити моральну шкоду родині загиблого внаслідок нещасного випадку

Тернопільський апеляційний суд зобов’язав АТ “Укрзалізниця” сплатити моральну шкоду родині загиблого внаслідок нещасного випадку на виробництві

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Акціонерного товариства “Українська залізниця” щодо відшкодування моральної шкоди родині загиблого внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Як встановлення місцевим судом, 24 червня 2015 року у робочий час внаслідок нещасного випадку під час виконання трудових обов’язків на залізничному перегоні Зборів – Золочів загинув працівник колії Андрій С. Через певний час його дружина Любов С. звернулась до Зборівського районного суду із позовом до АТ “Українська залізниця” стосовно відшкодування моральної шкоди, завданої смертю чоловіка, у розмірі по 500 тис. грн на її користь та на користь двох неповнолітніх дітей.

Рішенням Зборівського районного суду від 22 вересня 2020 року позов задоволено частково: на користь заявниці та її дітей з АТ “Українська залізниця” стягнуто по 250 тис. грн моральної шкоди.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, представник Акціонерного товариства подав апеляційну скаргу, в якій просив дане рішення скасувати та відмовити у задоволенні позову, оскільки вважає, що місцевим судом не враховано конкретні обставини справи, відсутність у діях Товариства вини у нещасному випадку. Зокрема, зазначає, що нещасний випадок стався внаслідок порушення у тому числі й потерпілим нормативних актів з охорони та безпеки праці, що підтверджується висновками спеціальних комісії, відображеними у двох Актах про нещасний випадок.

У відзиві на апеляційну скаргу позивачі вказали на низку порушень вимог Інструкції з охорони праці, допущених АТ “Укрзалізниця”, та просили рішення суду першої інстанції залишити без змін.

У судовому засіданні, що відбулось у режимі відеоконференції, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду перевірила матеріали справи в межах апеляційної скарги, відзив на неї та прийшла до висновку, що судом першої інстанції винесено законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає.

Так, відповідно до статей 1167, 1168 ЦК України, моральна шкода, завдана смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної безпеки, повинна бути відшкодована дружині та дітям, незалежно від вини {органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або} юридичної особи, яка її завдала.

Щодо розміру моральної шкоди. Враховуючи наведені норми матеріального права, а також те, що нещасний випадок із Андрієм С. стався у тому числі і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів з охорони і безпеки праці, апеляційний суд вважає справедливим розмір відшкодування моральної шкоди по 250 тис. грн позивачці та двом дітям, оскільки таке відшкодування відповідає засадам розумності та виваженості, а тому доводи апеляційної скарги у цій частині є безпідставними.

Враховуючи наведене, Тернопільський апеляційний суд АТ апеляційну скаргу АТ “Укрзалізниця” залишив без задоволення, а рішенням Зборівського районного суду – без змін, – повідомляє п ресслужба Тернопільського апеляційного суду.