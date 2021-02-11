Алюмінієві фасади: 5 причин чому варто обрати

Існують різні матеріали для облицювання фасадів. І все більшої популярності набирає оздоблення зовнішніх стін металом. Алюміній заслуговує особливої уваги серед покрівельних та облицювальних матеріалів. Завдяки чудовим показникам, алюміній почали використовувати не лише для покриття дахів, а й для облицювання фасадів. Це абсолютно інноваційне рішення в будівництві та архітектурі. Компанія “ТехБудДизайн” вже протягом 20 років надає фасадні та покрівельні послуги, а тому добре знає про переваги алюмінію.

5 причин чому варто брати алюмінієві фасади.

Невелика вага. Така особливість має суттєве значення для загальної конструкції будівлі. Тобто, не потрібно укріплювати фундамент, щоб зробити облицювання фасаду. Попри те, що алюміній є легким, він не поступається фізичними властивостями більш важким металам таким як сталь, мідь, титан-цинк. Довгий термін експлуатації. Зважаючи на невелику вагу, алюміній має чудові фізичні та хімічні властивості. Цей метал є стійким до корозій, що суттєво впливає на довговічність та зносостійкість. А це своєю чергою, дозволяє забути про постійне технічне обслуговування фасаду (фарбування, ремонт, заміна). Гнучкість. Цей метал відзначається особливою пластичністю. Завдяки такій якості, алюміній можна використовувати для втілення конструкцій найрізноманітніших форм. Метал легко піддається плавленню та згинанню при невисокій температурі. Це важливо для монтажу вигнутих та фігурних фасадів. Великий вибір кольорів та видів. Алюмінієві фасади можна створити завдяки:

навісним панелям

фальцевим листам

алюмінієвим конструкціям для скляних фасадів

листовим алюмінієм

Кожен вид має свої архітектурні особливості та переваги. Тут необхідно відштовхуватися від типу об’єкта (комерційне чи житлове). Завдяки різноманіттю кольорової гами можна надати екстер’єру будівлі особливого шарму, оригінальності та автентичності.

Доступна ціна. В порівнянні з такими металами як мідь чи титан-цинк, алюміній є недорогим та доступним. Це один з найбільш використовуваних металів. Враховуючи те, що алюміній є довговічними металом, це суттєво впливає на кінцеву вартість фасаду.

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