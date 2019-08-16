Тернополяни спільно з представниками “ЛНР” та окупованого Криму взяли участь у російському проекті

13 липня 2019 року голова молодіжної комісії Тернопільської єпархії Московського патріархату о.Андрій Кінашевський (на фото 1 – третій зліва) спільно із своїм зятем батюшкою о.Василем Марко (на фото 2 – перший зліва) організували поїздку для молодих прихожан Кременеччини в Російську Федерацію з метою “обміну досвідом між братніми народами”.

В число візитерів звичайно ж було включено сина керівника відділу безпеки Тернопільської єпархії Московського Патріархату Діонісія Прокопчука (на фото 2 – третій зліва) та таку ж активну молодь з проросійськими поглядами.

Виїзд до країни-агресора здійснено в рамках проекту Патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва «Содружество православной молодежи», який щорічно проходить в російському Курську. Захід у якому беруть участь представники Московського Патріархату з 8 країн світу проводиться для «об’єднання молоді навколо духовних цінностей та обговорення окремих релігійних питань». Однак обговорювані теми зазвичай зводяться до пропагування серед учасників з’їзду проросійських ідей та популяризації «русского мира». Свідченням цього є тематика проведених у попередні роки т. зв. «круглих столів»: «Единство русского мира», «Влияние православних верующих на единство Русского мира», а також факт активного функціонування осередку «Содружества православной молодежи» на території анексованої АР Крим і псевдодержав ЛНР і ДНР.

Про спільну поїздку в Росію разом з прихильниками УПЦ МП з Тернопільщини вже встигли відзвітувати у ЗМІ т. зв. «ЛНР».

Цікаво, що усі витрати учасників, охочих сприймати ідеї «Русского мира», були оплачені з бюджету Російської Федерації.

Поїздки проросійських батюшок міг би зупинити більш розсудливий очільник церкви Московського Патріархату на Тернопільщині митрополит Сергій (Генсицький). Втім, владика і сам не гребує візитами в Росію та нагородами від російських чиновників.

За Збручем