Тернополянин збував психотропи та колекціонував нацистські речі 

Тернополянин, який збував психотропи та зберігав нацистську символіку, перебуватиме під вартою

21-річного жителя Тернополя, якого підозрюють у збуті психотропних речовин і поширенні нацистської символіки, суд узяв під варту. Альтернативою триманню під вартою визначено заставу в розмірі 605 тисяч гривень.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, підозрюваного викрили співробітники СБУ спільно з поліцейськими. Під час обшуку у його помешканні виявили психотропні речовини, а також предмети із забороненою символікою: статуетки, картини, годинники, прапори, військову форму.

Нагадаємо, що чоловікові інкримінують порушення ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – незаконний збут психотропних речовин і поширення нацистської символіки.

Наразі триває досудове розслідування.