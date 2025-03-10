Понад 637 млн грн до бюджету –  результат роботи Тернопільської митниці у лютому

У лютому 2025 року Тернопільська митниця спрямувала до Державного бюджету України понад 637 млн гривень, що на 76 млн більше від доведеного індикативного показника.

Зокрема, завдяки активній співпраці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності забезпечено надходження понад 564 млн гривень податку на додану вартість, 55 млн грн мита, а також 17 млн грн акцизного податку. Інші надходження склали понад 1,3 млн гривень.

Щоденно впродовж цього місяця Тернопільська митниця поповнювала державну скарбницю на 32 млн гривень.

Серед товарів, при митному оформлені яких сплачено найбільше податків переважали:

– п естициди ( 67 млн грн) ;

– трактори ( 63 млн грн)

– автомобілі легкові (36 млн грн),

– полімери етилену ( 24 млн грн),

– морожен а риба ( 15,4 млн грн),

Загальна сума додаткових надходжень до держскарбниці від контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, контролю за правильністю визначення країни походження товарівта класифікаційної роботи склала понад 27 млн гривень.