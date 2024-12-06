Тернополянину загрожує 10 років тюрми за збут психотропів

Документуючи впродовж трьох місяців злочинну діяльність 28-річного тернополянина, поліцейські Тернопільського районного управління поліції довели його причетність до дев’яти фактів збуту психотропів. Заборонені речовини фігурант відправляв знайомим поштою, ховаючи згортки в одяг, коробки з-під телефонів.

Згідно висновків експертизи, зловмисник збував особливо небезпечну наркотичну речовину – метамфетамін.

У ході санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, поліцейські знайшли та вилучили ще декілька розфасованих згортків з психотропом, готових до відправлення.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. – незаконний збут психотропних речовин. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.