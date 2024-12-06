Тернополянину загрожує 10 років тюрми за збут психотропів
Жителю обласного центру слідчі тернопільської поліції оголосили підозру за збут психотропів. За скоєне зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Документуючи впродовж трьох місяців злочинну діяльність 28-річного тернополянина, поліцейські Тернопільського районного управління поліції довели його причетність до дев’яти фактів збуту психотропів. Заборонені речовини фігурант відправляв знайомим поштою, ховаючи згортки в одяг, коробки з-під телефонів.
Згідно висновків експертизи, зловмисник збував особливо небезпечну наркотичну речовину – метамфетамін.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, поліцейські знайшли та вилучили ще декілька розфасованих згортків з психотропом, готових до відправлення.
Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. – незаконний збут психотропних речовин. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.