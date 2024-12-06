За незаконну порубку дерев жителю Тернопільського району загрожує до п’яти років позбавлення волі 

Було встановлено, що незаконну порубку чоловік здійсив на території природно-заповідної зони. На момент викриття встиг зрізати два дерева, розділити їх на метрові колоди та завантажити на мотоблок.

Транспортний засіб зі зрізами деревини поліцейські арештували та помістили на спецмайданчик.

Слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка дерев на території природно-заповідного фонду. Триває досудове розслідування.