14:13 | 24.07.2023
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Територією Хмельниччини заборонили ходу прихильників московського патріархату до Почаєва

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До Почаєва заборонили масові релігійні заходи у вигляді походів і демонстрації 27-28 липня та 19-25 серпня

Про це повідомив в.о голови Хмельницької ОВА, Сергій Тюрін.

Також мова йде про паломницьку ходу великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври. “Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу на підвідомчих територіях щодо необхідності неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів”, – зазначає чиновник

Пояснюють, що такі заходи вживаються з метою недопущення провокацій та використання подібних ситуацій рашистами, а також збереження життя і здоров’я наших людей

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