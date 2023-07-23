Сергій Притула продав «Карту Буданова» за 14 млн грн

Сергій Притула продав з молотка «Карту Буданова» з розділеною росією за 14 млн гривень!

Вітаю пана Михайла з перемогою у аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті і дякую команді фонду за допомогу в організації!

Вся сума долучається до збору «Виявляємо – знищуємо» на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР.

Збір триває!

Долучайтесь посильним донатом. Усі рахунки активні.

👉Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje

👉ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir0723

👉PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

👉Інші реквізити: https://prytulafoundation.org/donation

Працюємо, панове!