Сергій Притула продав «Карту Буданова» за 14 млн грн
Сергій Притула продав з молотка «Карту Буданова» з розділеною росією за 14 млн гривень!
Вітаю пана Михайла з перемогою у аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті і дякую команді фонду за допомогу в організації!
Вся сума долучається до збору «Виявляємо – знищуємо» на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР.
Збір триває!
Долучайтесь посильним донатом. Усі рахунки активні.
👉Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje
👉ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir0723
👉PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
👉Інші реквізити: https://prytulafoundation.org/donation
Працюємо, панове!