01:39 | 24.07.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Головні 

Сергій Притула продав «Карту Буданова» за 14 млн грн

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сергій Притула продав з молотка  «Карту Буданова» з розділеною росією за 14 млн гривень!

Вітаю пана Михайла з перемогою у аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті і дякую команді фонду за допомогу в організації!

Вся сума долучається до збору «Виявляємо – знищуємо» на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР.

Збір триває!

Долучайтесь посильним донатом. Усі рахунки активні.

👉Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje
👉ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir0723
👉PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
👉Інші реквізити: https://prytulafoundation.org/donation

Працюємо, панове!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *