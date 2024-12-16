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Трагедія на Чортківщині: внаслідок пожежі загинула людина

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15 грудня у м. Монастириська на вул. Тиха сталася трагедія – пожежа у житловому будинку забрала життя 65-річного місцевого мешканця.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 20:32. Площа пожежі становила 50 м². Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка. Наразі фахівці з’ясовують причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків.

Цей трагічний випадок нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Вчасно перевіряйте справність опалювальних приладів, електромережі, не залишайте відкритий вогонь без нагляду.

Будьте обачними та бережіть своє життя!

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