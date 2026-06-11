Ангелом додому повертається захисник Анатолій Марчак з Тернопільщини

Чортківська міська рада повідомляє про загибель нашого земляка, військовослужбовця Збройних Сил України, молодшого сержанта Марчака Анатолія Миколайовича.

Анатолій народився 12 квітня 1975 року в Чорткові. Навчався у місцевій школі №1, згодом – у школі №5. Професійний шлях розпочав після навчання у Львівському училищі електрозв’язку. Працював в «Укртелекомі» та на заводі «Борднетце» у Тернополі.

6 березня 2024 року був призваний на військову службу до лав Збройних Сил України. Виконував свій військовий обов’язок на посаді стрільця-оператора 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини А7400.

Із 14 січня 2025 року під час виконання бойових завдань у Курській області російської федерації воїн вважався зниклим безвісти. Довгий час тривали пошуки та надія на диво… Проте, на жаль, підтвердилося найгірше. 5 червня 2026 року родина отримала сповіщення про збіг ДНК, який підтвердив загибель Анатолія.

Вдома у Героя залишилась мама, брат, троє синів…

Зустрічаємо тіло полеглого Героя у п’ятницю, 12 червня, о 13 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Парастас служитимуть того ж дня, 12 червня, о 19 год. у кімнаті смутку церкви святих новомучеників та блаженних українського народу (біля Чортківського ліцею №5).

Чин похорону розпочнеться у суботу, 13 червня, о 12 год.

Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за волю та незалежність України! Герої не вмирають!