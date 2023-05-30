Три рази за добу росія атакувала Київ

«Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва рашистами. За останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами «Shahed».

Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години!

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів. (Остаточні дані – у звітах Генштабу і Повітряних Сил).

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

– В Голосіївському – через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.

– В Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.

– В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

– В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.

– В Подільському – на нежитлову забудову.

– В Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно, орієнтуйтеся на інформацію наших підсумкових звітів. Слідкуйте за новими повідомленнями. А поки, кияни, подякуйте бійцям ППО за захист! І будьте сильні духом, як ваше місто! Київ вистояв рік тому, вистоїть зараз і неодмінно дочекається мир в Україні після нашої Перемоги!», – Сергій Попко, начальник КМВА.