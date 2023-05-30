ДБР затримало на хабарі високопосадовця управління Держпраці з Тернополя

Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці тернополянина Дацюка Руслана під час одержання 72 тисяч гривень хабаря. Чиновник отримав неправомірну вигоду від представника одного із закладів спеціалізованої освіти Чернівців за видачу сертифікатів про проходження навчання з охорони праці. – повідомляє ДБР.

Як стало відомо редакції Проте, Руслана Дацюка поєднують родинні звʼязки з іще одним тернополянином – начальником Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці Сагайдаком Богданом, який після свого призначення запросив його на посаду заступника. На момент свого призначення і ще деякий час після, Руслан Дацюк був власником ТОВ «ГРУП-КОНСАЛТ» – компанії, що надає послуги з навчання та перевірки знань з охорони праці, технічного огляду, експертизи та паспортизації обладнання підвищеної небезпеки.

Як повідомляють в Державному бюро розслідувань, Дацюк Руслан свою діяльність організував на території Чернівецької області, де щомісяця отрмував до 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Чиновник на постійній основі брав гроші з підприємств, навчальних закладів та навіть студентів за видачу сертифікатів про проходження навчання з охорони праці, посвідчень з охорони праці, атестацію робочих місць за умовами праці, а також дозволів на експлуатацію машин та устаткування підвищеної небезпеки.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.