Триває набір до патрульної поліції в Тернопільській області

Нагадуємо, що набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває☝️

Якщо ви бажаєте стати патрульним поліцейським, встигніть подати заявку за посиланням https://patrolpolice.gov.ua/…/pryyednujsya-do…/

Важливо ❗️ Документи потрібно подати до 18-го грудня ❗️

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

▪️громадянство України

▪️вільне володіння українською мовою

▪️вік від 18 років

▪️повна середня загальна освіта

▪️посвідчення водія категорії В

Усім кандидатам необхідно:

▪️подати документи

▪️пройти тестування і медогляд

▪️показати належний рівень фізичної підготовки

▪️пройти співбесіду.

Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.

Поставити свої запитання онлайн, ви можете в спеціально створеній групі: https://t.me/naborpatrol, або ж за номером 0672119631.