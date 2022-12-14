Триває набір до патрульної поліції в Тернопільській області
Нагадуємо, що набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває☝️
Якщо ви бажаєте стати патрульним поліцейським, встигніть подати заявку за посиланням https://patrolpolice.gov.ua/…/pryyednujsya-do…/
Важливо ❗️ Документи потрібно подати до 18-го грудня ❗️
Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
▪️громадянство України
▪️вільне володіння українською мовою
▪️вік від 18 років
▪️повна середня загальна освіта
▪️посвідчення водія категорії В
Усім кандидатам необхідно:
▪️подати документи
▪️пройти тестування і медогляд
▪️показати належний рівень фізичної підготовки
▪️пройти співбесіду.
Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.
Поставити свої запитання онлайн, ви можете в спеціально створеній групі: https://t.me/naborpatrol, або ж за номером 0672119631.