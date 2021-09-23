На що витратять 43 млн грн. у Тернопільській області

У результаті другого розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток у 2021 році Тернопільська область з державного бюджету одержала 42,9 млн грн для реалізації 40 проєктів. Громадянська мережа ОПОРА дослідила тематику призначення цих коштів, поділ по виборчих округах та випадки ймовірного використання депутатами-мажоритарниками субвенцій для власного піару.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №822-р від 21 липня 2021 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, загалом Тернопільщина отримала 42,9 млн грн. Найбільшу суму (11,4 млн грн) одержав одномандатний виборчий округ №166, а найменшу (близько 3,8 млн грн) — округ №163. У виборчі округи №164 та №165 було направлено по 10 млн грн, а в округ №166 — 7,7 млн грн.

Дослідивши тематику використання субвенцій у Тернопільській області, ОПОРА встановила, що найбільша частина державних коштів 46% (19,9 млн грн) спрямована у заклади освіти (14 проєктів). Ще 21% (9 млн грн) субвенцій передбачені для потреб медичних закладів (4 проєкти), понад 9% (4 млн грн) — для встановлення та оснащення дитячих чи спортивних майданчиків (5 проєктів) і 7% (3 млн грн) — для ремонту доріг. А також фінансування одержать 5 проєктів житлово-комунального господарства та інфраструктури (4,1 млн грн, 10%) та 9 проєктів соціально-культурної сфери (2,9 млн грн, 7%)