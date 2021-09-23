У п’ятьох громадах Тернопільщини не зможе працювати жоден навчальний заклад!

23 вересня розпочинають діяти карантинні обмеження «жовтої» зони. Однак, вони не поширюватимуться на ті заклади освіти, де вакциновано понад 80 % освітніх працівників.

Як розповідає начальниця управління освіти і науки Ольга Хома під час брифінгу, у Тернопільській області працює 37 791 працівник освіти, з яких вакциновано 28665 осіб, що становить 75,8 % від загальної кількості.

«Цей показник є досить високий. Є низка громад, де не будуть функціонувати 1-2 заклади. Але за кілька днів вони розпочнуть свою діяльність, оскільки кількість вакцинованих кожного дня збільшується. Вчора ми мали понад 20 % закладів освіти, де було вакциновано від 73-78 % працівників», – каже Ольга Хома.

Тому на Тернопільщині в умовах “жовтої” зони карантину зможуть працювати 682 заклади освіти. Решта 535, де немає 80% вакцинованих працівників, мають закритися. За словами Ольги Хоми, також є 5 громад, де працювати не зможе жоден навчальний заклад. Це Почаївська, Озернянська, Великодедеркальська, Золотопотіцька та Кременецька. Також є 7 громад, де не закриється жоден заклад – Більче-Золотецька громада, Васильковецька, Великобірківська, Купчинецька, Підгаєцька, Теребовлянська та Тернопільська громади.

«Якісні знання діти отримують, коли відвідують заклади освіти. Ми маємо приклад ЗНО. Тернопільська область входила в п’ятірку найкращих областей за результатами здачі зовнішнього незалежного оцінювання. За період дистанційного навчання, або карантинних обмежень, ми бачимо певний спад. Станом на сьогодні ми перебуваємо на сьомому місці. Ми можемо говорити, що це хороший показник, але порівнюючи, коли діти навчалися офлайн, то результати погіршилися. Тому, прохання до органів місцевої влади, звернути увагу щодо вакцинації працівників закладів освіти, щоб наші діти отримували якісні освітні послуги», – наголосила Ольга Хома.

Додамо, що «жовтий» рівень передбачає такі обмеження: • заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залу понад дві третини місць; • не більше чотирьох людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри; • кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50 % місць у залі; • спортивні зали та фітнес-центри за умови обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі.