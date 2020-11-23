Офіційно на 23 листопада: 248 нових випадків інфікування COVID-19 та 7 смертей в області

248 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 23 листопада 2020 року.



Також за останню добу

летальних випадків – 7 (жінка 78 р. Шумський район с. Боложівка, чоловік 90 р. Тернопільський район с. Дубівці, жінка 58 р. Бережанський район с. Мечищів, чоловік 76 р. Борщівський район с. Жилинці, жінка 82 р. м. Збараж, чоловік 73 р. Кременецький район с. Старий Почаїв, чоловік 86 р. м. Чортків).

одужало – 88 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 542



За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 25814 осіб;

одужало – 19976 осіб;

летальних випадків – 351 (1 випадок житель сусідньої області);



Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6875 (5119 одужало, 78 летальних, 1678 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1296 (955 одужало, 11 летальних, 330 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1235 (1012 одужало, 19 летальних, 204 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1054 (941 одужало, 17 летальних, 96 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1291 (956 одужало, 19 летальних, 316 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1187 (987 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 176 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1165 (951 одужало, 16 летальних, 198 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 591 (521 одужало, 8 летальних, 62 продовжують хворіти);

– Козівський район – 739 (580 одужало, 5 летальних, 154 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1489 (1258 одужало, 25 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 631 (506 одужало, 2 летальних, 123 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1028 (854 одужало, 21 летальних, 153 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 966 (664 одужало, 8 летальних, 294 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 371 (296 одужало, 3 летальних, 72 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1066 (874 одужало, 25 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2093 (1515 одужало, 23 летальних, 555 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1906 (1418 одужало, 27 летальних, 461 продовжують хворіти);

– Шумський район – 831 (569 одужало, 19 летальних, 243 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:



м. Тернопіль (75 осіб)



Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Підвисоке – 1

• с. Шибалин – 1



Борщівський район (16 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Мельниця-Подільська – 2

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Боришківці – 6

• с. Пилипче – 1

• с. Лосяч – 1

• с. Стрілківці – 1

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1



Бучацький район (9 осіб):

• с. Бучач – 3

• с. Соколів – 1

• с. Сороки – 1

• с. Космирин – 1

• с. Підзамочок – 2

• с. Новосілка – 1



Гусятинський район (13 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Хоростків – 2

• с. Шидлівці – 3

• с. Личківці – 1

• с. Коцюбинці – 1

• с. Чагарі – 1

• с. Крогулець – 1

• с. Раштівці – 1



Заліщицький район (12 осіб):

• м. Заліщики – 5

• с. Зелений Гай – 2

• с. Лисичники – 1

• с. Бересток – 1

• с. Поділля – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Добрівляни – 1



Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Доброводи – 1

• с. Зарубинці – 1

• с. Старий Збараж – 1



Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1



Козівський район (6 осіб):

• с. Дибще – 3

• с. Геленки – 2

• с. Теофіпілка – 1



Кременецький район (12 осіб):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Бонівка – 1



️ Лановецький район (0 осіб)



️ Монастириський район (7 осіб):

• сел. Коропець – 2

• с. Горожанка – 1

• с. Високе – 1

• с. Світле – 1

• с. Вербка – 1

• с. Діброва – 1



Підволочиський район (7 осіб):

• м. Скалат – 4

• с. Криве – 2

• с. Новосілка – 1



Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Угринів – 1

• с. Старе Місто – 2



Теребовлянський район (14 осіб):

• м. Теребовля – 1

• смт Дружба – 6

• смт Микулинці – 1

• с. Струсів – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Кровинка – 1

• с. Лошнів – 1



Тернопільський район (8 осіб):

• с. Підгородне – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Соборне – 1

• смт Великі Бірки – 3

• с. Петриків – 1

• с. Великі Гаї – 1



️ Чортківський район (40 осіб):

• м. Чортків – 24

• с. Ромашівка – 1

• с. Біла – 3

• с. Звиняч – 1

• с. Бичківці – 2

• с. Нагірянка – 1

• с. Базар – 1

• смт Заводське – 3

• с. Полівці – 1

• с. Колиндяни – 2

• с. Долина – 1



Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Великі Загайці – 1

• с. Онишківці – 1

• с. Сураж – 2

• с. Стідок – 1

• с. Шкроботівка – 1

• с. Вілія – 1

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