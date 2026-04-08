У Гримайлівській громаді ліквідували стихійні сміттєзвалища за вимогою Держекоінспекції

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про успішну ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території Гримайлівської громади.

Під час планової перевірки у 2025 році інспектори виявили 9 стихійних сміттєзвалищ загальною площею 1903 м². Інспекцією було скеровано вимогу органам місцевого самоврядування щодо їх ліквідації та приведення територій у належний стан.

Днями повторна перевірка показала, що всі сміттєзвалища ліквідовано, території очищено та впорядковано.

У Держекоінспекції нагадали, що відповідно до закону «Про управління відходами» органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, оскільки вони шкодять земельним та водним ресурсам і негативно впливають на довкілля.

Інспекція продовжуватиме контроль у сфері управління відходами та закликає громадян повідомляти про несанкціоновані сміттєзвалища через вебресурс #ЕкоЗагроза або за контактами інспекції.