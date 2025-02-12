На Тернопільщині директора автошколи продавав водійські права

Вимагав 250 доларів США за здачу іспиту з практичного водіння – в одержанні неправомірної вигоди викрито директора автошколи

За процесуального керівництва прокурорів Кременецької окружної прокуратури директора автомобільної школи в одному з районів Тернопільщини повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні 25 тис доларів США неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства 19-літня тернополянка, зателефонувала до директора автошколи в одному з районів області з проханням допомогти їй у здачі екзамену з практичного водіння у територіальному сервісному центрі. Чоловік, який мав змогу вплинути на екзаменатора ТСЦ МВС пообіцяв допомогти. Свою послугу оцінив у 250 доларів США.

Правоохоронці затримали підозрюваного після передачі йому обіцяної суми в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування здійснюється слідчими одного з РВП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України.