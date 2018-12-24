У Білецькій ОТГ перемагає кандидат від «БПП «Солідарність» Дмитро Малик

За попередніми підрахунками, на виборах до Білецької ОТГ на посаду голови громади переміг кандидат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Дмитро Малик. За нього проголосували понад 40 % виборців.

Дмитро Малик є одним з активних представників ініціативної групи зі створення Білецької об’єднаної територіальної громади. Він власними справами дбає про розбудову рідного села Біла, хоче перетворити Білецьку громаду на одну з найуспішніших ОТГ в області. Для цього має намір вирішити найбільш наболілі питання – поліпшити стан доріг, провести ремонти у закладах соціальної інфраструктури, освіти. Будівничі і ремонті робити планує здійснити у кожному селі, аби всі жителі громади побачили результат створення ОТГ.

Біографічні дані: народився Дмитро Васильович Малик 26 травня 1961 року у селі Лежанівка Гусятинського району. Після закінчення школи був призваний на строкову службу. З 1999 року займається підприємницькою діяльністю, є керівником мережі салонів квітів. Одружений, дружина та діти працюють у сімейному бізнесі.