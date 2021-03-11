Такий різний Шевченко. У Тернополі оспівали літературного генія та розповіли про нього найцікавіше

В Тернопільській книгозбірні оспівали літературного генія та розповіли про нього найцікавіше

Талановитий поет, художник, пророк, гордість українського народу – таким ми знаємо Тараса Шевченка ще зі шкільних парт. Але хіба достатньо цих знань, щоб описати цю монументальну постать в українській літературі, культурі та історії народу в цілому?

Під час літературно-музичного вечора «Думи мої, думи мої…», що відбувся в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей з нагоди 207 річниці дня народження Кобзаря, ми відкрили для себе іншого Шевченка, доторкнулись до його досконалого поетичного слова, заглянули у його витончену пісенну душу.

Був невисокого зросту, мав гарний смак щодо одягу, намалював 1300 картин, 800 з яких збереглися до нашого часу, з 47 років життя лише 12 був вільним – цю та багато іншої цікавої інформації про Тараса Григоровича було розкрито у відеопрезентації від Kozak TV «Тарас Шевченко. Цікаві факти».

Пісенну історію заходу творили учасники театру пісні «Оберіг» під керівництвом неперевершеної Ярослави Декалюк. У виконанні колективу прозвучали композиції на вірші Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої…», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Заповіт», а також інші, улюблені всіма народні пісні.

Крім того, у день народження Тараса Шевченка у коворкінг-студії бібліотеки презентували озвучену книжкову виставку «Читаймо Тараса, учімось в нього».

Унікальність цієї експозиції полягає в тому, що на ній серед багатьох інших представлені: репринтне видання «Кобзаря» мовою оригіналу (1974 рік), «Кобзар» англійською мовою, який був виданий до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, англійсько-українська книга «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь», а також суперсучасна абетка-енциклопедія «Шевченко від А до Я».

Музичним доповненням виставки стали пісні на вірші Тараса Шевченка у виконанні сучасних українських співаків, а саме: Ірини Білик, Кузьми Скрябіна, гурту Кому Вниз та інших.

Дорогі діти-читачі та дорослі тернополяни, якщо ваші знання про життя і творчість Тараса Григоровича та інших геніальних українських митців обмежуються скупими фактами зі шкільної програми, то саме час завітати до нашої книгозбірні. Наші книги, знання та досвід – до ваших послуг.

Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД