У Бучачі відбулася презентація книги про переселенців з Польщі

11 грудня в Бучацькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація книги молодої письменниці, лікаря-психіатра Тетяни Іваніцької (народилася в Бучачі, мешкає в Тернополі) «Мій дідусь був польським переселенцем».

«Мій дідусь був польським переселенцем» – художня повість з елементами репортажистики, написана на основі реальних подій. Має дві сюжетні лінії: пошук молодою сім’єю загубленого родинного села Кописно, що на території Надсяння та («сюжет у сюжеті») депортація родини Копалецьких під час польсько-українського переселення 1946 року. Дві сюжетні лінії абсолютно незалежні, але тісно переплітаються одна з одно. Особливістю книги є те, що вона містить у собі численні зворушливі спогади переселенців, розповідає про цікаві маятники людських доль.

У липні 2020 року книга стала лауреаткою популярного літературного конкурсу видавництва «Смолоскип», де отримала заохочувальну премію.

Під час презентації авторка розповіла про книгу, те, що стало основою для сюжету. Разом з відвідувачами обговорили тему операції «Вісла» та польсько-українського переселення, їхні особливості й актуальність у теперішній час. Також відбулася презентація тематичного буклету про село Кописно та листівок із цитатами з книги.

Тетяна Іваніцька зазначила: «У тексті порушена проблема польсько-українського переселення, операції «Вісла» – тема, яка попри те, що минуло багато часу, досі залишається табуйованою, часто «незручною». Здавалося би, на сьогоднішній день у нашій державі існує безліч нових, «свіжих» проблем. Проте, як на мене, саме такі непроговорені травми, як «Вісла», Бабин Яр, Волинь, Кримськотатарська депортація, змушують історію рухатися по спіралі та вкотре вчиняти помилки, яких допустилися наші предки в минулому. Бо, як то кажуть, історія – вчителька сувора: невивчені уроки вона змушує повторювати доти, до їх не засвоять».

Модерувала захід директорка бібліотеки Леся Іванівна Машталір, з привітанням та словами вдячності виступили голова Бучацької районної державної адміністрації Олена Ярославівна Кравчук та знані культурні діячі – Руслан Іванович Крупа та Віктор Мирославович Гребеньовський.

Олена Ковальчук,



Молодіжний Портал Бучача