Степанов розповів, чому суттєво зменшилась кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19

Станом на 14 грудня 2020 року в Україні зафіксували 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це сьогодні під час брифінгу у МОЗ розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«У нас суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються на тестування і мають ознаки коронавірусної хвороби. Як тільки побачили зменшення кількості звернень ми змінили підходи до тестування: зараз тестувати необхідно всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторних захворювань. Також ми додали експрес-тести, тести на антиген. На завтра буде роз’яснювальний алгоритм, як люди можуть протестуватися, в тому числі і контактні хворі, в який спосіб, де саме вони можуть це зробити. Змінивши цей алгоритм ми суттєво збільшили потенційну кількість людей, яких держава безкоштовно буде тестувати», – сказав сьогодні на брифінгу міністр.

Також посадовець нагадав, що симптоми коронавірусної хвороби відрізняються у різних хворих людей. Тому зміна алгоритму має допомогти збільшити верифікацію інфікованих.

Нагадаємо, станом на сьогодні на Прикарпатті виявили 100 нових випадків захворювання ,тоді як станом на ранок 13 грудня їх було 184.