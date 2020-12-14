COVID на Тернопільщині 14 грудня: 118 нових випадків, одужали — 150, померли від ускладнень — 4 людини

118 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 4 (жінка 70 р. Тернопільський район с. Дичків, чоловік 86 р. м. Бережани, жінка 72 р. Заліщицький район с. Торське, жінка 84 р. Борщівський район с. Михайлівка).

одужало – 150 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 603

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 31284 особи;

одужало – 25857 осіб;

летальних випадків – 426 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8395 (6588 одужало, 98 летальних, 1709 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1633 (1336 одужало, 17 летальних, 280 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1459 (1273 одужало, 24 летальних, 162 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1170 (1065 одужало, 18 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1584 (1295 одужало, 25 летальних, 264 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1364 (1183 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 152 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1456 (1163 одужало, 20 летальних, 273 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 702 (636 одужало, 10 летальних, 56 продовжують хворіти);

– Козівський район – 917 (742 одужало, 6 летальних, 169 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1764 (1516 одужало, 28 летальних, 220 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 834 (671 одужало, 2 летальних, 161 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1130 (1023 одужало, 22 летальних, 85 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1267 (972 одужало, 13 летальних, 282 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 431 (394 одужало, 3 летальних, 34 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1306 (1107 одужало, 26 летальних, 173 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2643 (2032 одужало, 32 летальних, 579 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2244 (1931 одужало, 32 летальних, 281 продовжують хворіти);

– Шумський район – 985 (930 одужало, 20 летальних, 35 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (26 осіб)

Бережанський район (16 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Шибалин – 2

• с. Потутори – 6

• с. Саранчуки – 1

• с. Надрічне – 1

• с. Урмань – 1

Борщівський район (9 осіб):

• м. Борщів – 3

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Худіївці – 1

• с. Лосяч – 2

• с. Вільховець – 1

• с. Іванків – 1

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Звенигород – 1

Гусятинський район (3 особи):

• смт Гусятин – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Сухостав – 1

Заліщицький район (14 осіб):

• м. Заліщики – 11

• с. Дзвиняч – 1

• с. Солоне – 1

• с. Винятинці – 1

Збаразький район (2 особи):

• с. Федьківці – 1

• с. Іванчани – 1

Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 5

• с. Мала Плавуча – 1

• с. Великий Ходачків – 2

Кременецький район (2 особи):

• м. Кременець – 1

• м. Почаїв – 1

Лановецький район (2 особи):

• с. Краснолука – 1

• с. Якимівці – 1

Монастириський район (5 осіб):

• сел. Коропець – 4

• с. Стигла – 1

Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Новосілка – 1

Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 1

• с. Кобиловолоки – 2

• с. Підгайчики – 1

• с. Сороцьке – 1

Тернопільський район (8 осіб):

• смт Великі Бірки – 1

• с. Дичків – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Прошова – 1

• с. Біла – 2

️Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Свидова – 1

• с. Калинівщина – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Колиндяни – 1

• с. Білобожниця – 1

Шумський район (2 особи): • с. Бриків – 1 • с. Стіжок – 1 Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”