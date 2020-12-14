COVID на Тернопільщині 14 грудня: 118 нових випадків, одужали — 150, померли від ускладнень — 4 людини
118 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 14 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 4 (жінка 70 р. Тернопільський район с. Дичків, чоловік 86 р. м. Бережани, жінка 72 р. Заліщицький район с. Торське, жінка 84 р. Борщівський район с. Михайлівка).
одужало – 150 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 603
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 31284 особи;
одужало – 25857 осіб;
летальних випадків – 426 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8395 (6588 одужало, 98 летальних, 1709 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1633 (1336 одужало, 17 летальних, 280 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1459 (1273 одужало, 24 летальних, 162 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1170 (1065 одужало, 18 летальних, 87 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1584 (1295 одужало, 25 летальних, 264 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1364 (1183 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 152 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1456 (1163 одужало, 20 летальних, 273 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 702 (636 одужало, 10 летальних, 56 продовжують хворіти);
– Козівський район – 917 (742 одужало, 6 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1764 (1516 одужало, 28 летальних, 220 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 834 (671 одужало, 2 летальних, 161 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1130 (1023 одужало, 22 летальних, 85 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1267 (972 одужало, 13 летальних, 282 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 431 (394 одужало, 3 летальних, 34 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1306 (1107 одужало, 26 летальних, 173 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2643 (2032 одужало, 32 летальних, 579 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2244 (1931 одужало, 32 летальних, 281 продовжують хворіти);
– Шумський район – 985 (930 одужало, 20 летальних, 35 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (26 осіб)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Шибалин – 2
• с. Потутори – 6
• с. Саранчуки – 1
• с. Надрічне – 1
• с. Урмань – 1
Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 3
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Худіївці – 1
• с. Лосяч – 2
• с. Вільховець – 1
• с. Іванків – 1
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Звенигород – 1
Гусятинський район (3 особи):
• смт Гусятин – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Сухостав – 1
Заліщицький район (14 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Дзвиняч – 1
• с. Солоне – 1
• с. Винятинці – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Федьківці – 1
• с. Іванчани – 1
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Мала Плавуча – 1
• с. Великий Ходачків – 2
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
️Лановецький район (2 особи):
• с. Краснолука – 1
• с. Якимівці – 1
️Монастириський район (5 осіб):
• сел. Коропець – 4
• с. Стигла – 1
Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Новосілка – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 1
• с. Кобиловолоки – 2
• с. Підгайчики – 1
• с. Сороцьке – 1
Тернопільський район (8 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• с. Дичків – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Прошова – 1
• с. Біла – 2
️Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Свидова – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Бриків – 1
• с. Стіжок – 1
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”