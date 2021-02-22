Підозрюваний у пострілі по дітях хоче під домашній арешт, бо вистрелив випадково

22 лютого 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Валерія У. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 4 лютого 2021 року щодо обраної підозрюваному міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 3 квітня 2021 року включно, без визначення розміру застави.

У поданій апеляційній скарзі захисник просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Вказав, що Валерій У. повністю визнав свою вину, здав український та закордонний паспорти, має малолітню дитину та мати пенсіонерку. Сам підозрюваний зазначив, що постріл здійснив випадково, коли чистив зброю.

За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду – без змін.

Нагадуємо, що органами досудового розслідування Валерію У. висунуто підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство вчинене з використанням зброї) та за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). А саме, що 21 січня 2021 року, приблизно об 11 год. він через відчинене вікно квартири зробив прицільний постріл із двоствольної рушниці по дітях, які бавились на сніговій гірці, та спричинив тяжкі тілесні ушкодження 11-річному хлопчику. Другій дитині дробом було поранено щоку.

Санкція ч.4 ст. 296 КК передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі; ч.1 ст. 121 КК України – від 5 до 8 років позбавлення волі, – повідомляє п ресслужба Тернопільського апеляційного суду.