Тернопільський апеляційний суд скасував вирок водієві автобусу, який насмерть збив бабусю

Тернопільський апеляційний суд скасував вирок водієві автобусу в частині цивільного позову

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу цивільного відповідача — Страхової компанії “Т” на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 16 жовтня 2020 року.

Як встановлено місцевим судом, вранці, 16 червня 2019 року, Ярослав С., керуючи технічно справним автобусом, на нерегульованому пішохідному переході напроти магазину “Ельмарт”, що на вул. Митрополита Шептицького у Тернополі, смертельно травмував пенсіонерку, яка верталась із церкви.

У судовому засіданні водій визнав свою вину, щиро розкаявся та повністю відшкодував заявлену донькою потерпілої шкоду.

Вироком місцевого суду 61-річного Ярослава С. визнано винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої) та засуджено до 3-ох років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням і встановленням іспитового строку терміном на 1 рік та покладенням відповідних обов’язків.

Також судом частково задоволено цивільний позов дочки потерпілої та стягнуто зі Страхової компанії “Т” 100 тис. 152 грн страхового відшкодування і 100 тис. грн моральної шкоди — з приватного підприємства “Терновояж”.

Не погодившись із таким рішенням, Страхова компанія “Т” подала апеляційну скаргу та просила вирок суду скасувати в частині стягнення страхового відшкодування за безпідставністю і необґрунтованістю.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Тернопільського апеляційного суду, перевіривши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, потерпілої, обвинуваченого та його захисника, прийшла до висновку, що при розгляді цивільного позову потерпілої до Стахової компанії “Т” місцевий суд вийшов за межі позовних вимог, що є підставою для скасування судового рішення. Оскільки ці порушення неможливо усунути під час апеляційного розгляду, вирок суду першої інстанції в цій частині слід скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду