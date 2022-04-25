На Тернопільщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів сильно травмувався житель Харківщини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 квітня поблизу с. Кровінка Теребовлянської територіальної громади. Орієнтовно о 10.00 годин тут зіткнулись відразу чотири легкові автомобілі.

Внаслідок автомобільної трощі в салоні “Geely» був заблокований водій, 61-річний житель м. Ізюм Харківської області. Щоб вивільнити потерпілого з автомобіля, прибулі на місце ДТП рятувальники, використовували спеціальні гідравлічні інструменти. Вони й передали чоловіка медикам.

В Теребовлянській міській лікарні встановили діагноз: «Струс головного мозку, рвані та порізані тілесні рани, компресійний перелом поперекового відділу хребта».