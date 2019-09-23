У Чортківському районі багатотонний тягач МАN зім’яв автомобіль. Є загиблі

Вчора, 22 вересня, близько 16 години поблизу с. Росохач, Чортківського району зіткнулися автомобілі «МАН» та «ВАЗ – 2109».

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ – 2109» 28-річний місцевий чоловік загинув на місці ДТП.

Зі слів 58-річного кермувальника вантажівки, мешканця Козівського району, що погодився прокоментувати дану ДТП, він рухався завантаженим зерновозом у напрямку Чернівців, коли раптом на його смугу прямо перед ним виїхала синя дев’ятка, що рухалася зі швидкістю кілометрів дев’яносто за годину, не менше. Одразу не зрозумів, що сталося. Раптовий удар. Здійднялася пилюка, дим, нічого не видно… Уже стоячи на ногах намагався зупинити машину, що стала некерованою, – пише ЧортківСіті.

Чому водій легковика виїхав на зустрічну смугу і що стало причиною ДТП, яке забрало життя молодої людини – з’ясує слідство.

Фото Підслухано у Чорткові