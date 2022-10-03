У Чорткові на 25% підвищили заробітну плату працівникам садочків

У Чорткові прийняли рішення про підвищення заробітної плати працівникам садочків на 25 % починаючи з жовтня місяця. Про це повідомляє міський голова Володимир Шматько.

Внесли зміни у бюджет громади і перекинули з капітальних видатків, ремонтів наших закладів, доріг, тротуарів на підвищення зарплати нашим працівникам ДНЗ.

У результаті кожен працівник ДНЗ Чортківської громади отримуватиме на 1000 гривень «на руки» більше. Бюджету громади підвищення зарплати працівникам садочків (всього їх – 333) вартуватиме додаткових 500 тисяч гривень у місяць, а до кінця року – 1,5 млн.

Зважаючи на стрімку інфляцію, чи не щоденний ріст цін на все, а також на те, що попереду Україну чекає, напевно, найскладніший опалювальний сезон в історії незалежності – вважаю нашим обов’язком підняти заробітну плату працівникам садочків хоча би на 1000 гривень. На жаль, їхня праця недооцінена. Це дуже важливі для нас люди, які в таких складний час – час війни – не побоялись виконувати свій обов’язок – вчити і виховувати діток! А батьки, у свою чергу, мають можливість заробляти на хліб для сім’ї! – каже Володимир Шматько.