Патріарх УГКЦ Святослав відвідав поранених захисників України у Тернополі

Патріарх УГКЦ Святослав 2 жовтня відвідав військових Збройних сил України, які перебувають на лікуванні в одній з лікарень Тернопільщини та зустрівся з медичним персоналом.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ підтримав поранених бійців, подарував хлопцям духовну літературу, вервиці та побажав швидкого одужання, а Україні — перемоги.

Опісля Предстоятель УГКЦ зустрівся з медичним персоналом закладу, відзначив роботу лікарів травматологічного відділення лікарні та подякував за врятовані життя.

Главу УГКЦ супроводжували єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, особистий секретар о. Олег Олекса, заступник економа Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Петро Порохонько.

«Такі зустрічі дають нам ще більше сили працювати і вірити у нашу перемогу. Дякую Блаженнішому Святославу за те, що провідав наших пацієнтів», — зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Варто відзначити, Блаженніший Святослав регулярно відвідує воїнів, які лікуються зокрема в медзакладах Києва, та всіляко намагається їх підтримувати.

Як ми повідомляли, 1–2 жовтня 2022 року Глава УГКЦ Блаженніший Святослав з пастирським візитом перебуває в Тернополі.