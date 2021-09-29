У Чорткові триває реставрація замку

Реставраційні роботи у Чортківському замку розпочалися влітку цього року. Кошти на відновлення частини споруди вдалося отримати завдяки програмі Президента «Велика реставрація».

Перевірити та оцінити хід реставрації замку приїхав голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Олександр Корнієнко, народні депутати Євгенія Кравчук, Володимир Гевко, Анастасія Радіна, Роксолана Підласа, голова Тернопільської обласної ради Ігор Сопель. Зустрів гостей міський голова Чорткова Володимир Шматько спільно із заступником Віктором Гурином.

«Замок Чорткова відноситься до фортифікаційних споруд оборонного типу Середньовіччя, таких на Тернопільщині 38, в стані руїн знаходиться майже 80% із них. І реставрація Чортківського замку – це дуже важливо для збереження культурних та архітектурних пам’яток Тернопільщини.

На даний момент проводяться роботи з ліквідації аварійного стану споруди. Перш за все маємо відтворити стіни частини палацу, дві вежі та накрити їх автентичною черепицею, яку нещодавно доставили із Іспанії. За попередніми підрахунками, всі ці роботи повинні завершитися в грудні цього року.

Навіть ці мінімальні зміни допоможуть нам зберегти пам’ятку архітектури ну і, звісно, залучити до міста туристів та створити новий простір для відпочинку і дозвілля», – розповіла начальниця відділу охорони, експлуатації, та реставрації пам’яток культури національного заповідника «Замки Тернопілля» Ганна Ричнюк.

Нагадаймо, Чортківський замок увійшов у сотню історичних пам’яток України, які відремонтують за рахунок державного бюджету. Для реалізації проекту «Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) замку, пам’ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, 1 м. Чортків, Тернопільська область» виділили 17,5 млн грн бюджетних коштів.