У гноївці, через падіння з дерева та у зерносховищі, – три безглуздих смерті на Тернопільщині

З 14 лютого по 25 лютого 2019 року із підприємств Тернопільської області надійшло 4 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, внаслідок яких постраждало 5 осіб (в тому числі 3 смертельно).

14.02.2019р. об 11:00 год. бригада працівників КП «Тернопільміськсвітло» обрізала гілки дерев у селі Красівці Тернопільського р-ну. Корзина, в котрій було два працівники, зачепилась за гілку. При спробі звільнити корзину від гілок, відбувся її обрив та падіння, внаслідок чого обидва працівники отримали черепно-мозкові травми, один з яких помер у лікарні.

23.02.2019р. 07:00 год. виконавець робіт, згідно цивільно-правової угоди з ТОВ «Агрікон-Південь», при будівництві зерносховища отримав смертельні травми внаслідок падіння під час пересування. 23.02.2019р. о 10:00 год. різноробочий ФГ «Еліта – 91» був виявлений мертвим у гноєсховищі господарства.

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