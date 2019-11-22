У Гусятині шахрай під виглядом волонтера збирає гроші “на лікування Сашка Карандюка”

Про це у соцмережах пише Оксана Дмитерко з Гусятина:

Є повідомлення про те, що ходить хлопець з посвідченням від якогось Благодійного фонду, каже, що є волонтером від того фонду і збирає гроші для нашого Сашка Карандюка.

‼️ ‼️ НАСАМПЕРЕД ПРОСИМО НЕ ДАВАТИ ГРОШЕЙ!!! ПРОСИМО Я І САШКОВА БАБУСЯ, Надія Старинська.

✅ ✅ Подаю ПРАВДИВУ ІСТОРІЮ:

Колись Сашко лежав у водолікарні в Гусятині і бабуся, повіривши “волонтеру” ( не можемо її звинувачувати, бо хапаєшся за соломинку в її ситуації), дала копії Сашкових документів тому “волонтеру”. З тими копіями він пропав. В кінці літа бабуся подзвонила по номеру, котрий їй залишили, бо вже пройшло пів року часу і їм перевели чуть більше 1000.00 гривень ( Благодійний Фонд за пів року ❗ ‼️ )

✅ Я пошукала інформацію про такий фонд “Надія дітям” у Львові. Маю свої уявлення про ТАКІ фонди, але їх залишу при собі.

‼️ ‼️ ‼️ ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ❗ ❗ ❗ НІКОЛИ НІЯКИЙ ФОНД НЕ ЗБИРАЄ ГРОШЕЙ ПО ХАТАХ, МАГАЗИНАХ, БАЗАРАХ. НІКОЛИ ‼️ ‼️

✅ Ми з бабусею вже зробили кроки для того, щоби ті люди перестали використовувати документи Саші. Як заведено, бабусі відповіла “менеджер фонду”, що вона зараз у відпустці, а той хлопець у них працював, але де він зараз, не знають і що вона сама йому подзвонить і повідомить бабусю”. Не будемо губитися в здогадках, як буде далі. Якщо не заспокояться, буде, звичайно, поліція, це однозначно.

‼️ ‼️ ‼️ Але ПРОСИМО НЕ ДАВАТИ ГРОШЕЙ ТИМ, ХТО ЇХ ВИМАНЮЄ ПОПІД ДВОРИ, НА БАЗАРАХ, В АВТОБУСАХ І ПОЇЗДАХ ❗ ❗ ❗

Ніякі фонди чи волонтери не користуються ТАКИМ СПОСОБОМ допомоги ‼️ ‼️ ‼️ ‼️

‼️ ✅ Щодо наших Гусятинських дітей: Саші Карандюка, Андрійка Мишковецького, Арсенчика Кушніра СТАНОМ НА СЬОГОДНІШНІЙ ЧАС інформація про збірки походить ЛИШЕ від # Група_небайдужих_сердець ‼️ ‼️ ‼️ Тобто, лише я є автором таких постів ‼️ ‼️ ‼️

Благодійні акції проводять у школі і вони анонсуються ДИРЕКЦІЄЮ школи, Благодійні Ярмарки в Гусятині анонсуються або на нашому місцевому Своє Радіо, або відділом освіти і культури. Ящичок для допомоги стоїть в ТЦ “ВСЕСВІТ” на Тернопільській. ВСЕ, УСІХ РЕШТУ ВІДПРАВЛЯЙТЕ до нас, або в поліцію ‼️ ‼️

📣 📣 📣 ‼️ ‼️ ПРОШУ ПРО МАКСИМАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕ ЛИШЕ ПО ГУСЯТИНУ, бо вони “працюють” всюди по троху в наших Західних областях 📣 ‼️ ‼️ ‼️

‼️ ‼️ ‼️ НЕ ДАВАЙТЕ ГРОШЕЙ ШАХРАЯМ ❗ ❗ ❗ ДОМОМОЖІТЬ ТИМ, КОМУ ЦЕ СПРАВДІ ПОТРІБНО. НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ ‼️ ‼️ ‼️ ‼️ ‼️