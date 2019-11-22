У Кутківецькому лісі тернополяни розчистили 9 кілометрів маршруту для бігунів та велосипедистів
Трейловий маршрут у Кутківецькому лісі, завдовжки 9 кілометрів, розчищали 28 людей в рамках челенджу “Де граблі?”.
На роботу активісти витратили 12 днів. Тепер велосипедом там кататися стало краще, ніж літом.
- Наш челендж Де граблі? успішно завершився, – йдеться на сторінці Кутківці трейл у Фейсбуці. – Як і планували, за 12 днів ми розчистили 9 км нашого маршруту Кутківці трейл. Хто погано орієнтується в числах, то це, як від Збаразького кільця до с. Підгороднє. Взяли участь 28 осіб, багато кому так сподобалось, що вони приходили ще і ще. Навіть зараз є ймовірність, що вони щось собі там грабають))) Невеличкий список задіяних осіб: Ігор Заремба Sasha Gromiak Андрій Бородій Олег Владимир, Ромко Задорожний Petro Sachko Maria Lisetska Roman Radakhevych Sviatoslav Kritsak Ruslan Koshman Sasha Filiuk Natalya Chernyuk Maslovska Nastia Handzha Andrii Moisei Андрій Пелех Nazar Sarabun Andriy Bogai Зоя Бучок Віталій Бучок Роман Вижиковський Marina Yarmurskia Галина Щепанівська Зоряна Бутрин Pavlo Kovtun Oleg Bytkovskyi Руслана Ратушняк Оленка Хомуляк Maria Shelikhevych. Дехто допоміг матеріально: Зоряна Биндас і ще двоє інкогніто. Спасибі всім – гарно попрацювали, на благо бігунів і велосипедистів! До речі, велосипедом там кататись стало краще ніж літом) І щодо активістів: Petro Sachko, сам приходив кілька разів, та ще й приніс такий цінний інструмент, в честь якого і називався челендж. Роман Вижиковський і Nastia Handzha 2 рази приймали естафету. А от ті двоє, які можливо і зараз в лісі щось собі грабають) отримають від “Лісовика” сертифікат на какао з тортиком, це Maria Lisetska i Sviatoslav Kritsak”.