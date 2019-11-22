У Кутківецькому лісі тернополяни розчистили 9 кілометрів маршруту для бігунів та велосипедистів

Трейловий маршрут у Кутківецькому лісі, завдовжки 9 кілометрів, розчищали 28 людей в рамках челенджу “Де граблі?”.

На роботу активісти витратили 12 днів. Тепер велосипедом там кататися стало краще, ніж літом.