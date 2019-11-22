13:36 | 22.11.2019
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Новини Тернополя 

У Тернополі вийде у плавання особливий катер — “Сігма”

Irena 2 Views Прокоментуй! , ,
Фото Олега Базара.

Успішно проведено перші технічні ходові випробування нового катера “Сігма” на Тернопільському озері.

Про це у соцмережах повідомляє один із випробувальників судна, тернополянин Олег Базар.

  • Через відповідну форму та висоту надводної частини корпусу його особливість полягає в можливості проходу під Білецьким мостом у так званий веслувальний канал, відповідно водного шляху стає рівно на два кілометри більше, разом з ним неповторні краєвиди і шматочок дикої природи, – пише Олег Базар.

“Сігма” вийде у плавання наступного року.

Після спуску на воду за несезонний період планується облаштування судна до повної готовності для роботи та здійснення ексклюзивних прогулянок від наступного року.

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