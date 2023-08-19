02:55 | 20.08.2023
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У Кам’янці-Подільському збираються віруючі УПЦ МП, аби іти до Почаївської лаври

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У Кам’янці-Подільському віруючі УПЦ МП збираються на традиційний хресний хід до Почаївської лаври, передає кореспондентка Суспільного.

З її слів, віруючі уже відвідали Службу Божу в соборі Олександра Невського, а зараз ідуть до сусіднього села Довжок, де відучора ночувала основна частина прочан. Звідти віруючі УПЦ МП збираються вирушити до Почаєва.

У Кам’янці-Подільському збираються віруючі УПЦ МП, аби іти до Почаївської лаври
Збірка прочан після Служби Божої у соборі Олександра Невського. 19 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

“Більшість віруючих — з наплічниками та карематами. Вулицями Кам’янця вони ідуть мовчки поодинці чи невеликими групами”, — каже кореспондентка Суспільного.

У Кам’янці-Подільському збираються віруючі УПЦ МП, аби іти до Почаївської лаври
Віруючі УПЦ МП — прочани до Почаєвської лаври — на вулицях Кам’янця-Подільського. 19 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

Поліція попереджає вірян про заборонуради оборони Хмельницької області щодо масових релігійних заходів, зокрема, традиційний хресний хід віруючих УПЦ з Кам’янця-Подільського до Почаївської лаври. Але нікого з прочан не затримують, лише у декого перевіряють документи.

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