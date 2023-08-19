У Кам’янці-Подільському збираються віруючі УПЦ МП, аби іти до Почаївської лаври
У Кам’янці-Подільському віруючі УПЦ МП збираються на традиційний хресний хід до Почаївської лаври, передає кореспондентка Суспільного.
З її слів, віруючі уже відвідали Службу Божу в соборі Олександра Невського, а зараз ідуть до сусіднього села Довжок, де відучора ночувала основна частина прочан. Звідти віруючі УПЦ МП збираються вирушити до Почаєва.
“Більшість віруючих — з наплічниками та карематами. Вулицями Кам’янця вони ідуть мовчки поодинці чи невеликими групами”, — каже кореспондентка Суспільного.
Поліція попереджає вірян про заборонуради оборони Хмельницької області щодо масових релігійних заходів, зокрема, традиційний хресний хід віруючих УПЦ з Кам’янця-Подільського до Почаївської лаври. Але нікого з прочан не затримують, лише у декого перевіряють документи.