У Кам’янці-Подільському збираються віруючі УПЦ МП, аби іти до Почаївської лаври

У Кам’янці-Подільському віруючі УПЦ МП збираються на традиційний хресний хід до Почаївської лаври, передає кореспондентка Суспільного.

З її слів, віруючі уже відвідали Службу Божу в соборі Олександра Невського, а зараз ідуть до сусіднього села Довжок, де відучора ночувала основна частина прочан. Звідти віруючі УПЦ МП збираються вирушити до Почаєва.

Збірка прочан після Служби Божої у соборі Олександра Невського. 19 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

“Більшість віруючих — з наплічниками та карематами. Вулицями Кам’янця вони ідуть мовчки поодинці чи невеликими групами”, — каже кореспондентка Суспільного.

Віруючі УПЦ МП — прочани до Почаєвської лаври — на вулицях Кам’янця-Подільського. 19 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

Поліція попереджає вірян про заборонуради оборони Хмельницької області щодо масових релігійних заходів, зокрема, традиційний хресний хід віруючих УПЦ з Кам’янця-Подільського до Почаївської лаври. Але нікого з прочан не затримують, лише у декого перевіряють документи.