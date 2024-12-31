На Тернопільщині 25-річний п’яний чоловік збив жінку на смерть та втік

За порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, який, керуючи транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, спричинив смерть потерпілій й залишив її в небезпеці, у суді відповідатиме 25-річний житель Чортківського району. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області інкримінують чоловікові частину 3 статті 286-1 та частину 1 статті 135 Кримінального кодексу України.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 вересня близько 17:00 в селі Сидорів. Водій автомобіля Mitsubishi L200 в’їхав в огорожу, а після цього збив жінку та втік з місця події. 56-річна потерпіла від отриманих травм померла ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Працівники Гусятинського відділення поліції оперативно встановили особу втікача та затримали його. Це – 25-річний житель сусіднього села.

У ході слідства працівники поліції встановили, що кермувальник на момент ДТП перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. У його крові експертиза виявила – 3,56 % проміле алкоголю.

За словами правоохоронців, підозрюваний уже не вперше потрапляє у поле зору поліції за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Цього разу він сів за кермо авто без посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Слідчі, зібравши достатньо доказів, завершили кримінальне провадження та скерували його до суду.